بريطانيا: نريد انتهاء الصراع بغزة “في أقرب وقت ممكن

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده تريد انتهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بغزة “في أقرب وقت ممكن”، معربا عن الحاجة إلى “إدخال المساعدات وإخراج الرهائن” في القطاع.

وأفاد كاميرون الأربعاء، في جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس في سويسرا: “نريد أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، ولا نريد استمراره لفترة أطول من اللازم”.

وتحدث وزير خارجية بريطانيا عن مدى إمكانية تحويل أي هدنة قادمة في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف: “دعونا نحصل على هدنة، ونوفر المساعدات ونخرج الرهائن، ثم نرى ما إذا كان بإمكاننا تحويل ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار”.​​​​​​​

وتقول إسرائيل إن “حماس” تحتجز نحو 136 إسرائيليا في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أطلقت عملية “طوفان الأقصى” في محيط غلاف غزة.

وتطالب “حماس” بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الإسرائيليين لديها.