انخفاض درجات الحرارة مع احتمالية هطول زخات خفيفة من المطر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء دافئة في معظم مناطق ليبيا خلال فترات النهار، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات الفصلية لشهر يناير، وتتراوح ما بين (20-27) مْ.

من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي ابتداءً من مساء يوم السبت بامتداد منخفض جوي، يتوقع أن يحمل هذا المنخفض تبريدًا مناسبًا يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، ويتوقع أيضًا نشاطًا في الرياح، قد ترافق هذه الحالة بتكاثر للسحب، مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في بعض الأحيان.

يُتوقع أن يمتد تأثير المنخفض يوم الأحد، مشمولًا مناطق الشمال الشرقي، وينصح المواطنون بمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ التدابير اللازمة في ظل هذه التقلبات الجوية المتوقعة.