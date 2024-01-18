انخفاض الدولار وارتفاع اليورو أمام الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية تباينا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.08 دينار أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

في حين تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.15 دينار مقابل 0.16 دينار أمس، واليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.