المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا

18 يناير، 2024 2:02 م
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أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، رسالة من رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك الذي قدم له الرسالة، حسب بيان مقتضب نشر عبر منصة الرئيس التابعة للمجلس الرئاسي.

وفي سياق منفصل، عقد المنفي أمس الأربعاء، اجتماعا مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، وأشاد بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية ولرئيس المجلس في كل خطواته لإنجاز الاستحقاقات المقبلة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وسعيهم نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

18 يناير، 2024 2:02 م
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