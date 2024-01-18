المبعوث الأمريكي: المصالحة الوطنية ضرورية لتحقيق السلام المستدام في ‎ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إنه تابع باهتمام الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية الليبية المقرر عقده في ربيع هذا العام.

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع إكس: كما شاركنا مع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن تحقيق المصالحة على الصعيدين الوطني والمحلي ضروري لوضع الأسس اللازمة لتحقيق السلام المستدام في ‎ليبيا.

وكان الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية عقد في مدينة زوارة يومي 14 و15 يناير الجاري، بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.