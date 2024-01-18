اللافي يبحث مع أورلاندو سبل معالجة الانسداد السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو سبل معالجة الانسداد السياسي، ومشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس الأربعاء تناول تطورات العملية السياسية في ليبيا وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وناقش اللقاء سبل معالجة الانسداد السياسي، وذلك من خلال آلية مشتركة تضم الأطراف السياسية كافة لتحقيق تطلعات الليبيين في انتخابات ديمقراطية يشارك ويقبل بنتائجها الجميع.

وأشاد اللافي بدور الاتحاد الأوروبي الداعم لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا، مؤكدًا أن مشروع المصالحة الوطنية هو الخيار الأمثل، لإعادة السلام والاستقرار، وتلبية تطلعات الليبيين بالوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

من جانبه أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخطوات التي قطعها المجلس الرئاسي، في ملف المصالحة الوطنية، وجمع كل الأطراف السياسية تحت راية المصالحة.

واختتمت بمدينة زوارة الإثنين الماضي أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

ويستعد المجلس الرئاسي لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في مدينة سرت في 28 أبريل المقبل، حيث يجرى تحديد آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر، واختصاصاتها ونظامها