الصور يبحث مع قيادات النيابة العامة ملفي مراجعة بيانات الأحوال المدنية ومكافحة الفساد

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بحث النائب العام، المستشار الصديق الصور، اليوم الخميس، مع قيادات النيابة العامة نتائج ما توصلت إليه التحقيقات الجارية فيما يتعلق بسلامة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، وتقييم عمل النيابات وملفات مكافحة الفساد والمخدرات والهجرة غير المشروعة.

وبحسب بيان المكتب، حضر اللقاء محامون عامون ورؤساء نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية في نطق الاختصاص المحلي والنوعي جميعها، حيث حثهم الصور على المبادرة إلى إظهار قدرتها على تعزيز جهود التصدي للجرائم، ومكافحة الإفلات من الملاحقة القضائية.

واستعرض النائب العام نسب إنجاز العمل الموكل إلى أعضاء الهيئة؛ ونتائج تقييم عدالة الإجراءات وجودتها خلال السنة الماضية، ثم أحاط قادة الهيئة بنتائج ترقب غرض التحول الرقمي، فحثهم على إمساك وسائل الدعم الفني وتحري امتثال إطار وحدات التحول الرقمي في النيابات لتعليمات العمل وأدلته التشغيلية، وضمان سلامة البيانات وتكاملها وجودتها.

كما تناول الصور التقسيمات التنظيمية المُحدثة في الهيئة؛ والمهمات الموكلة إليها في مجالات ترقب النيابات المتخصصة وسير الدعاوى المرفوعة إلى قضاء الحكم وانتظام معاملة التبليغات والشكاوى المرفوعة من الجمهور في أوقات تتلاءم مع حسن إدارة الدعوى الجنائية.

وخُصص الجزء الأخير من الاجتماع لاستعراض ما يعوق سير العمل من عقبات، واقتراح سبل معالجتها، تمهيدا لإنفاذها من الهيئة أو من خلال التواصل مع الجهات المعنية.