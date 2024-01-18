الدبيبة: سنعطي المواطن مبلغا ماليا أو كوبونا كثمن للبنزين

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة ستمنح المواطنين ثمن البنزين سواء كان ذلك مبلغًا ماليًا أو كوبونًا، معربًا عن استعداده لاستقبال جميع الآراء من جميع المواطنين في هذا الشأن.

وقال الدبيبة في كلمته خلال مشاركته في النسخة الثالثة من فعاليات ملتقى مخاتير المحلات في ليبيا المقام بمجمع قاعات غابة النصر بطرابلس، أمس الأربعاء: “سنعطي للمواطن ثمن البنزين سواء كان مبلغًا ماليًا أو كوبونًا، حتى لا يستفيد المهربون من مدخرات الليبيين”.

ورأى الدبيبة أن مشكلة الدعم تراكمت على مدار 50 سنة حتى استغلت، معتبرًا أنه لا يعقل أن نصرف 60 مليارًا على الدعم وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار، ولذلك مشروعنا هو منع المهربين وإيصال البنزين إلى المواطنين فقط، سواء كان بمبلغا ماليا أو كوبونا، ولكن لا يعقل السماح هكذا لتهريب وقودنا واستغلال ثرواتنا ومواردنا.