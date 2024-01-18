الخوجة: مستشفى العيون سيطلق حملة خماسية في خمس مدن ليبية

18 يناير، 2024 1:01 م
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أخبار ليبيا 24

قالت مديرة مستشفى العيون طرابلس، رانيا الخوجة، أن مستشفى العيون سيطلق حملة خماسية لمطلع العام 2024 في مدن طرابلس والخمس وطبرق وأجدابيا والبيضاء.

وبحسب تصريح نشرته منصة حكومتنا، قالت الخوجة أن تهدف الحملة لإجراء عمليات في عدة تخصصات للعيون، منها: الشبكية – الحول – الماء البيض – الماء الزرق.

وأيضا تهدف الحملة لتدريب الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات جراحة العيون في العالم، ولفتت إلى أنه سيكون هناك حملات طبية أخرى خلال الأشهر المقبلة في عدد من المدن.

وأشارت الخوجة إلى أن المستشفى مستمرة في تسيير القوافل الطبية للمناطق النائية في ليبيا لإيصال خدمات العيون بها.

وأكدت الخوجة أنه سيتم خلال العام الحالي افتتاح قسم علاج أورام العيون كأول قسم لهذا التخصص في ليبيا، سواء في القطاع العام أو الخاص.

18 يناير، 2024 1:01 م
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