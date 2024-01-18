استمرار أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

أخبار ليبيا 24

أكد، مدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي في زليتن، محمد أبو قميزة، بقاء الوضع كما هو عليه بشأن تجمع المياه والبرك والمستنقعات.

وأوضح أبوقميزة، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن عمليات شفط مياه الصرف الصحي وردم البرك والمستنقعات في مزارع المواطنين ومنازلهم وبالشوارع مستمرة، ولكن الأوضاع لم تتغير ومنسوب المياه الجوفية لم ينخفض.

وأضاف أبو قميزة، أنهم يواجهون صعوبات أثناء عمليات الردم، إذ يتم استخدام الرمال والتربة طينية، ولكن ليس لدينا حلول.

وطالب بالتعجيل لتكليف شركة متخصصة لمتابعة ودراسة المشكلة وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة وتنفيذها.

وأشار أبوقميزة إلى أن مدينة زليتن كغيرها من المدن الليبية تعاني من تردي وتهالك في البنية التحتية. وقال: “يجب تنفيذ مشروع عمل مواقع لتجمع المياه من مناسيب المياه الجوفية ومياه الأمطار وتصرفيها في البحر”.

وأضاف: “هذه هي الحلول المناسبة التي يمكن أن تساهم في حل الإشكالية للتخفيف على معاناة المواطنين”.