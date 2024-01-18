ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6090 منذ بداية الحرب

ارتفع، الخميس، عدد المعتقلين بالضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي إلى 6090، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اعتقال 60 فلسطينيا الليلة الماضية بينهم أطفال وأسرى سابقون.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، وصل الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر “ترتفع إلى أكثر من 6090، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضاف أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت منذ مساء أمس الأربعاء وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 60 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون”.

وتركزت عمليات الاعتقال “في محافظة الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله (وسط)، ونابلس وطولكرم (شمال) والقدس”، بحسب البيان ذاته.

وفي السياق، أشار البيان إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية بطولكرم منذ الأربعاء، مبينا أن المدينة ومخيمها يتعرضان “لعدوان شامل، وعمليات تحقيق ميداني واسعة للمئات من المواطنين، يرافقها اعتداء بالضرب المبرح”.

وأوضح أنه “في ضوء استمرار العملية العسكرية في طولكرم، لم يتسنّ لنا التأكّد من أعداد المعتقلين ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم”.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال ترافقها “عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت الخميس، بمقتل 6 أشخاص في طولكرم، على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أمس.