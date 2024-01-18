أوبك تتوقع نموا قويا في الطلب على النفط في 2025

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تمسكت منظمة أوبك يوم الأربعاء بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت إن عام 2025 سيشهد زيادة قوية في استخدام النفط، بقيادة الصين والشرق الأوسط، في توقعات مبكرة مفاجئة.

وتتماشى توقعات عام 2025 مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول بأن استهلاك النفط سيستمر في الارتفاع خلال العقدين المقبلين، على عكس هيئات مثل وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يصل الاستهلاك إلى ذروته بحلول عام 2030 مع تحول العالم إلى طاقة أنظف.

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025 إلى 106.21 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن الشهر الماضي.

ومع ذلك، بدأت أسعار النفط العام على أساس ضعيف حيث عوض عدم اليقين في السوق بشأن الطلب تأثير جولة جديدة من تخفيضات الإمدادات من قبل أوبك وحلفائها، المعروفة باسم أوبك +.

وجرى تداول خام برنت يوم الأربعاء عند 77 دولارًا للبرميل، بانخفاض حوالي 2٪.

تم نشر توقعات 2025 في نفس اليوم الذي نشر فيه الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، مقالاً، يفتح علامة تبويب جديدة تجادل في أن الطلب على النفط كان بالقرب من الذروة، وكرر دعوة المجموعة لمواصلة الاستثمار في صناعة النفط.