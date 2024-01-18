أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات الطلب العالمي وسحب مخزونات الخام الأمريكي

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة أوبك في توقع نمو قوي للطلب العالمي على النفط.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 78.54 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتًا، أو 1.4%، إلى 73.54 دولارًا.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير.

وقال التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 180 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وقالت منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام، دون تغيير عن توقعاتها في ديسمبر.

وقالت المجموعة أيضًا إن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بقوة 1.85 مليون برميل يوميًا في 2025 إلى 106.21 مليون برميل يوميًا.