منها الحديد والإسمنت.. الحكومة الليبية تحظر استيراد بعض السلع عبر المنافذ البرية

أخبار ليبيا 24

قرر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، حظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهي الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والإسمنت والجبس.

جاء ذلك في القرار الذي صدر برقة 20 للعام 2024، ونصت مادته الأولى على أن يحظر الاستيراد عبر المنافذ البرية للسلع والبضائع المحددة ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية اعتبارا من 15 فبراير المقبل.

وبحسب القرار ستصادر السلطات البضائع والسلع المحملة على وسائل النقل التي تتجاوز حمولتها الأوزان المحددة بموجب التشريعات واللوائح والقرارات النافذة، مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعات من عقوبات بالخصوص، وفق المادة الثانية من القرار.

وكلف القرار مصلحتي الجمارك والطرق والجسور دون سواهما بإنشاء وإدارة موازين قياس حمولة وسائل النقل على المنافذ الجمركية والطرقات العامة، وتزال جميع الموازين القائمة وقت نفاذ هذا القرار التي لا تتبع هاتين الجهتين.