مؤسسة النفط تناقش مشاريع شركة “السرير” لزيادة إنتاجها خلال 2024

أخبار ليبيا 24

عقد في المقر الرئيسي لمؤسسة النفط بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، الاجتماع السنوي لشركة “السرير” للعمليات النفطية، برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرون العامون ومديرو الإدارات من المؤسسة والشركة ورئيس وعضو هيئة المراقبة.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إن فرحات بن قدارة، أشاد خلال كلمته في مستهل الاجتماع، بتحقيق شركة “السرير” رقماً عالياً حيث سجلت 1500 يوم عمل دون حوادث سلامة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الدؤوبة والمبذولة من مسؤولي الشركة ومن كل العاملين بها، مشدداً على أهمية الاستمرار والعمل بأعلى معايير الأمن والسلامة دون تراخ في كافة المواقع النفطية.

من جهته، ثمن رئيس لجنة شركة “السرير”، جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ودعمهم المستمر، إضافة لمساندتهم للرفع من كفاءة الشركة، كذلك تقدم بالشكر لكل العاملين بالشركة لجهودهم المبذولة للحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مؤشرات أداء الشركة وخطة التطوير المقترحة ومناقشة مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال العام الماضي، حيث حققت خلال العام الماضي 93% من المستهدف اليومي لإنتاجها الذي بلغ 40 ألف برميل يومياً، وباشرت الشركة بتشغيل بعض الحقول البرية في منطقتي التعاقد (91) و (107).

كما تم مناقشة مشاريع زيادة الإنتاج التي تعتزم الشركة القيام بها خلال عام 2024 وقدمت هيئة الرقابة تقريرها.