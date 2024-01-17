على عكس التوقعات.. التضخم يعود للارتفاع في منطقة اليورو وبريطانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تسارع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، وفقا للقراءة النهائية في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2.9% من 2.4% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله، وفقا لبيانات “يوروستات”.

وتوافقت القراءة النهائية مع التقديرات الأولية، وقبل عام، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 9.2%.

وقبل أيام، صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس، بأن منطقة اليورو فشلت على الأرجح في تحقيق النمو في الربع الأخير من 2023.

وقال المسؤول الأوروبي، إن “منطقة اليورو ربما كانت تعاني ركودا تقنيا في الربع الأخير من عام 2023، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة”.

وأضاف أن “المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر 2023، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني”.

كما ارتفعت معدلات التضخم في جميع أنحاء بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي بسبب الارتفاع الحاد في أسعار التبغ والكحول، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، أن التضخم، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين، بلغ 4% في ديسمبر الماضي، ارتفاعا من نسبة الـ3.9% المسجلة في الشهر الذي قبله، وهي أول زيادة منذ عشرة أشهر.

وارتفعت أسعار المستهلك في بريطانيا بنسبة 0.4% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله، وانخفضت في نوفمبر الماضي بنسبة 0.2% على أساس شهري.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار التجزئة الشهر الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، عندما انخفض بنسبة 0.1%.