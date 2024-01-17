تكّالة: مجلس الدولة يولي اهتماما كبيرا بجهود نبذ الفرقة والخلاف بين الليبيين

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكّالة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس يولي اهتماما كبيرا لدعم أي جهود تهدف لنبذ الفرقة والخلاف وتساهم في تحسين أوضاع المواطن الليبي في كافة ربوع البلاد.

جاء ذلك، خلال لقائه رفقة نائبيه بعدد من عمداء البلديات، بمقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس.

وجرى، خلال اللقاء في حضور وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة، بدرالدين التومي، بحث الصعوبات التي تواجه مكونات الإدارة المحلية المتمثلة في البلديات والمجالس البلدية وعرض سبل حلها لتمكين المجالس البلدية من القيام بمهامها وأداء دورها في خدمة المواطنين داخل نطاق البلديات.

وأكد تكّالة، على أهمية دور البلديات في إرساء قواعد السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأن المجلس يولي اهتماما كبيرا لدعم أي جهود تهدف لنبذ الفرقة والخلاف وتساهم في تحسين أوضاع المواطن الليبي في كافة ربوع الوطن.