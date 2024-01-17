بينها الهجرة والتهريب.. الحكومة الليبية والنيجر تبحثان عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية

أخبار ليبيا 24

ناقش، وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، عيسى عبدالمجيد، مع وزراء الداخلية والتجارة والطاقة في النيجر، في العاصمة نيامي، عدد من الملفات من بينها الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب عبر الحدود، وإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.

وقالت الحكومة، إن عبدالمجيد، بحث مع وزير الداخلية الجنرال، محمد تومبا، تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والنيجر، لاسيما في ملف الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب عبر الحدود، وإطلاق سراح المحتجزين بين الجانبين.

وأضاف، كما بحثا التصدي للإرهاب والشبكات الإجرامية التي تنشط في المناطق الحدودية بين البلدين.

وعلى الصعيد الاقتصادي بحث عبدالمجيد مع وزير التجارة آفاق تطوير التجارة البينيّة بين البلدين، وتسهيل مرور البضائع، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، والتنسيق لزيارة وفد من رجال أعمال نيجريين إلى ليبيا.

وفي محادثاته مع وزير الطاقة في النيجر؛ اتفق الجانبان على أسبقية ليبيا في عقود اليورانيوم، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة في استثمارات النفط في النيجر.