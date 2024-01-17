بن قدارة في اجتماع مع الدبيبة: مشروعات النفط تتطلب أموالا كبيرة ومستثمرين أجانب

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أكد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة في اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن مشروعات النفط تتطلب أموالا كبيرة ومستثمرين أجانب لضمان تنفيذها.

ووفقا لحكومة الوحدة، فقد قال بن قدارة إن المؤسسة الوطنية للنفط، عكفت على تفعيل مشاريع التطوير والاستكشاف المتوقفة منذ سنوات دون مبرر لذلك، وخلق شراكات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز.

وأوضح، أن مشروعات القطاع تتطلب تدفقات مالية كبيرة وتحتاج لمستثمرين أجانب لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

من جانبه أكد الدبيبة، ضرورة الاستثمار في مجال النفط والغاز بهدف رفع الإنتاجية، والاستفادة من المخزون من خلال الاستكشاف والتطوير.

كما أكد ضرورة الاستمرار في تقييم الأولوية والجدوى الاقتصادية مع زيادة الإفصاح والشفافية في كافة المشروعات النفطية.

وشدد الدبيبة على ضرورة الالتزام بكافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستفادة من كافة الخبرات العالمية وخلق شراكات مع الشركات الوطنية المحلية لرفع كفاءتها.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر، وضمان شفافية الإجراءات وسلامتها.