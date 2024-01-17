برسالة مؤثرة.. جوزيه مورينيو يودع جماهير روما عقب رحلة استمرت موسمين ونصف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو رسالة وداع بعد إقالته المفاجئة عقب النتائج المخيبة وآخرها الخسارة أمام ميلان 1-3 في الدوري.

وفي رسالة قصيرة إلى المشجعين عبر حسابه على “إنستغرام، نشر مورينيو صورا لأبرز لحظاته مع الفريق العاصمي عقب انتهاء رحلته والتي استمرت لمدة موسمين ونصف مع الفريق الإيطالي، وعلق عليها باللغة الإيطالية: “عرق، دم، دموع، فرح، حزن، حب، أخوة، تاريخ، قلب، خلود”.

وكشف تقرير صحفي كواليس اللحظات الأخيرة لجوزيه موينيو مع روما، قبل إقالته غير المتوقعة أمس الثلاثاء، وتعيين أسطورة النادي دانييلي دي روسي خلفا له.

وذكرت صحفية ذا أتلتيك أنه “بعد اجتماع مرتجل لمدة 25 دقيقة بين مورينيو والمالكين الأمريكيين (مجموعة فريدكين)، طلب من مورينيو مغادرة روما فورا، علما بأنهم اتصلوا بالفعل بدانييلي دي روسي ليحل محله.

وتعاقد روما مع المدرب السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية وريال مدريد الاسباني وإنتر ميلان، في مايو 2021 وقاده إلى لقب مسابقة كونفرنس ليغ عام 2022 وهو أول لقب للفريق الإيطالي منذ 14 عاما، والأول منذ 60 عاما على الساحة القارية، وإلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الموسم الماضي، التي خسرها بركلات الترجيح أمام إشبيلية.