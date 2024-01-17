المنفي يشيد بالدور الفرنسي والسعي نحو تسوية الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية ولرئيس المجلس في كل خطواته لإنجاز الاستحقاقات المقبلة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وسعيهم نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

واستقبل المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. وأعرب السفير الفرنسي عن تقديره لدور رئيس المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومساعيه الحثيثة التي يقودها للوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي طرف.

وفي ديسمبر الماضي، أكد المهراج التزام بلاده بدعم الانتخابات في ليبيا حفاظًا على وحدتها واستقرارها وسيادتها، وذلك خلال توقيعه اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير لانتخابات حرة ونزيهة ومنع التضليل الانتخابي.