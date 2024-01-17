الدبيبة: نؤكد أهمية جهود مخاتير المحلات في المصالحة الوطنية وسنوزع عليهم وسائل نقل

أخبار ليبيا 24

أكد، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، اليوم الأربعاء، على أهمية جهود ودور مخاتير المحلات في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

وقال الدبيبة، خلال الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا لسنة 2024، المنعقد بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، إن الحكومة على استعداد لمنح الدعم اللازم لمخاتير المحلات على كافة المستويات.

وأعلن الدبيبة، أن الحكومة ستوزع على المخاتير وسائل نقل لتسهيل مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأقيم ملتقى المخاتير بتنظيم وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة تحت شعار: ” مخاتير ليبيا.. وحدة وطن”. ويهدف الملتقى إلى مناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بقضايا الإدارة المحلية والمجتمع المحلي والتحول نحو اللامركزية.