الدبيبة: سنطرح قضية رفع الدعم عن الوقود في استفتاء عام

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إن حكومته ستطرح قضية رفع الدعم عن الوقود في استفتاء عام، لاستطلاع رأي الليبيين تجاه هذه الملف.

وأضاف الدبيبة، في كلمته خلال مشاركته في النسخة الثالثة من فعاليات ملتقى مخاتير المحلات في ليبيا المقام بمجمع قاعات غابة النصر بطرابلس اليوم الأربعاء، أن باب النقاش مفتوح بخصوص الطريقة التي يمكن بها منع إهدار الموارد وقطع الطريق على مهربين الوقود.

وأشار إلى أن مشكلة الدعم تراكمت على مدار 50 سنة حتى استغلت، لافتاً إلى أنه لا يعقل أن يتم صرف 60 مليار على دعم الوقود وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار.

وذكر أن مشروع حكومته يهدف إلى منع المهربين من استغلال الثروات والموارد د، وإيصال الوقود إلى المواطنين فقط سواء كان بمبلغ مالي أو كوبون.

وجدد رئيس حكومة الوحدة التأكيد على أنه لن يقدم على قرار رفع الدعم عن الوقود إلا بعد الاطلاع على رأي الليبيين.