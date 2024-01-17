استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن الحكومات لن تلتزم بصرف بديل الدعم للمواطن بانتظام

أخبار ليبيا 24 –

تستمر نقاشات رفع دعم الوقود في ليبيا للوصول إلى صيغة “تضمن حق المواطن بعيدا عن مصالح المهربين”، وفق قول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

يأتي ذلك وسط جدل حول قرار رفع الدعم عن المحروقات، والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة.

وقال الدبيبة، إن إقرار أية إجراءات “مشروط بقبول الناس، وأن يكون مردودها المالي مباشرًا في جيب المواطنين”، وجاء ذلك بعد أقل من يوم واحد من إعلانه نية حكومته رفع الدعم عن الوقود نهائيًا.

وبحسب لجنة دراسة رفع الدعم عن المحروقات التابعة لحكومة الوحدة، فإن القرار الذي سيُتخذ في هذا الملف لن يكون عشوائيًا، كما أن مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار برفع الدعم عن المحروقات، في وقت يتدارس فيه الأمر مع خبراء وباحثين.

وفي تقريره السنوي للعام 2022، طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة إهدار دعم المحروقات، معتبرا أن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين: إما استبدال الدعم النقدي بالعيني أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.

وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.

وأدّى هذا الوضع إلى أزمة وقود خاصة بمدن الجنوب الليبي التي تعاني شحّا في مادتي البنزين والغاز، رغم الكميات الكبيرة التي تخصصها الحكومة لتغطية استهلاك المنطقة، وذلك نتيجة عدم وصولها إلى مستحقيها وتهريبها إلى دول الجوار أو بيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة.

لكن قرار رفع الدعم عن المحروقات، من شأنه أن يشعل الشارع الليبي، الذي يعارض هذه الخطوة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ويطالب بإيجاد خطط وإجراءات بديلة عن إلغاء الدعم.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا، برأيك: هل تلتزم الحكومات بصرفها بانتظام أم تجربة منحة الأبناء هي الأقرب للتنفيذ؟؟

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن الحكومات لن تلتزم بصرف بديل الدعم للمواطن بانتظام

قال المشارك، محمد بوالنقطه القطعانى “قرار فاشل بامتياز لعدم ضمان البدائل والمستفيد الوحيد هم القطط السمان والضحية بكل تأكيد هو المواطن…وخير دليل رفع الدعم عن السلع التموينية….لاحول ولا قوة الا بالله

ومن جهته، أوضح “Hatem Ben Halim” أن هناك من يلملم في أوراقه ويحصر في أملاكه الكتح المبين قريب يارب بدون حرب وخسائر بالأرواح

وقال “حسن جبر بن ذخيل” إن لن تلتزم نفس السلاطة زي كل قرار

ومن جهته، أضاف “Juma Beed” أن كل مايقوم به هذا الشلفطي مش في صالح الشعب يريد أن يغطي على السرقة والنهب، حسب وصفه .

وبين “Salem Nofl” نظام الدعم في الجمعيات الاستهلاكية، كذبوا علينا ولا يوجد أي بديل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا .

وذكر “منتصر فتحي” قرارات على المواطن المسكين الجيعان بنسبه لي هذا القرار ضد المواطن وفي صالح العصابات والسراق والكلاب المسعورة الله لا اتسامح من سبب النكبة 17دماير، حسب قوله .

وقالت “Reda Abourawi” هوا الي مسبب في العجز يبي يحطها في رأس المواطن ألي رزقه على ربي خيركم يا شعب أنتم الي واكلينها افهموا حتى العجز ألي صار عليه هوا أنتم بتخلصوه عليه في السنوات الي مسك فيهن، حسب قولها .

وبين “Baha Alfergni” أنه بدل ماتقوم برفع الدعم توقف عن إقامة الحفلات والتشجيع على الانحلال وصرف المليارات على التفاهات ومحاسبة الفساد الذي من حولك ! .