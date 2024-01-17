إغلاق جسر الباكور الرابط بين توكرة والمرج لصيانته

أخبار ليبيا 24

أغلق قسم المرور والتراخيص المرج اليوم الأربعاء جسر الباكور الرابط بين مدينتي توكرة والمرج لغرض الصيانة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه سيجري تحويل مسار السيارات والشاحنات عبر طرق بديلة، ستكون موضحة بواسطة لوحات استرشادية وإشارات مرورية؛ لتنبيه السائقين وتسهيل حركة السير ومعرفة تفاصيل الطريق وإيضاح المنعطفات والمسافات في المسارات البديلة.

وأشار البيان إلى أن السيارات الصغيرة المتجهة من توكرة إلى المرج وباقي مدن الشرق ستمر من خلال مسار بديل بجانب جسر الباكور، وسيستكمل المسار وتخطيطه بالطلاء وتركيب حواجز الحماية على أكتاف الطريق وتركيب الإشارات المرورية من أجل الحفاظ على سلامة السائقين.

وفيما يخص الشاحنات والآلات الثقيلة وشاحنات النقل، أوضح البيان أنه جرى تحويل مسارها إلى طريق منطقة فرزوغة، ومنها إلى منطقتي الحمدة وبرسس، وصولاً إلى بلدية توكرة، وستركب فيه أيضا إشارات مرورية توضح المسافات والمنعطفات وأسماء المناطق، كما ستدفع المديرية بدوريات أمنية ومرورية لتسهيل حركة السير ومنع الازدحام أمام سائقي الشاحنات.