إجراء “14” عملية قسطرة قلبية مجانية في مركز البيضاء الطبي

أخبار ليبيا 24

في إطار خطة وزارة الصحة بالحكومة الليبية لتوطين العلاج وتحسين الخدمات الطبية في البلاد، أقيمت “14” عملية قسطرة قلبية مجانية داخل مركز البيضاء الطبي.

تمت إجراء هذه العمليات برئاسة الدكتور عبد الهادي الكاديكي، استشاري القلب والشرايين والقسطرة القلبية، بالتعاون مع فريق طبي متخصص في قسطرة القلب بالمركز، العمليات شملت مزيجًا من الفحوصات التشخيصية والإجراءات العلاجية.

يأتي هذا الإنجاز ضمن دعم وزارة الصحة لتحقيق خطط توطين العلاج في البلاد، بالتعاون مع إدارة الشؤون الطبية بالوزارة وإدارة مركز البيضاء. يهدف ذلك إلى تقديم الخدمات الطبية داخلياً بشكل مجاني، وبالتالي رفع الأعباء عن المواطنين الذين لا يحتاجون للسفر لتلقي العلاج خارج البلاد.

هذه الخطوة تسعى أيضًا إلى تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين، سواء من حيث التكاليف المرتبطة بالسفر أو اللجوء إلى القطاع الخاص لتلقي الخدمات الطبية.