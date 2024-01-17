أحضره والدها لعلاجها بالقرآن.. ضبط دجال تحرش بفتاة داخل منزلها في بنغازي

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ضبط، عناصر الشرطة بمركز شرطة راس إعبيدة شخص “دجال” بتهمة التحرش بفتاة صغيرة في بنغازي.

وقال مكتب، الإعلام بمديرية أمن بنغازي، إن عملية القبض على الدجال جاءت بعد ورود معلومة تفيد بحدوث مشاجرة وإشكالية داخل أحد المنازل.

وأضاف، أن أعضاء التحريات انتقلوا لمكان الحادثة، وفور وصولهم شاهدوا شخصا تغطيه الدماء، واتضح أنه والد الفتاة، حيث قام الدجال بالاعتداء عليه بعد أن ضبطه يتحرش بابنته داخل الغرفة.

وأوضح المكتب، أن صاحب المنزل استعان بالشخص المقبوض عليه، لأجل علاج ابنته بالقرآن والرقية الشرعية، حيث حضر إلى المنزل مرتين، ولكنه في المرة الثالثة طلب أن يبقى مع الفتاة وحيدًا.

وأضاف المكتب، أن والد الفتاة سمع صوت صراخ قادم من غرفة ابنته، وعلى الفور فتح الباب وشاهد الشخص الذي يدعي أنه معالج قام بنزع ملابس الفتاة ويتحرش بها، فقام بضربه وأصيب على إثرها عدة إصابات.

وقال المكتب، إنّه تمّ اصطحاب الدجال وصاحب المنزل وبرفقته ابنته إلى المركز، حيث أفادت الفتاة أن الشخص المطلوب قام برش المياه على وجهها ونوع من البخور وقام بنزع ملابسها وحاول التحرش بها.

وأضاف، أن بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وبالتعميم عليه اتضح أنه قد ضبط في وقت سابق على ذمة واقعة تعاطي المخدرات وحبوب الهلوسة ومقاومة رجال الأمن.