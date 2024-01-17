أبوزريبة يؤكد التزام الحكومة الليبية بتوفير بيئة آمنة ومنصفة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، التزام الحكومة والوزارة بتوفير بيئة آمنة ومنصفة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال حضوره حفل اختتام ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وإدارة تأمين وحماية الانتخابات، تحت عنوان “الأمن الانتخابي والعنف الانتخابي”.

وحضر حفل الاختتام عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين من أقسام الطفل والأسرة في المنطقة الشرقية والجنوبية، وذلك بمختلف التخصصات ذات الصلة.

وبدأ حفل الاختتام بكلمة من مدير إدارة العمليات الأمنية، اللواء جمال العمامي، حيث شرح أهمية الورشة في تأمين العمليات الانتخابية وإعداد المناخ الآمن للمواطنين لممارسة حقهم في التصويت، مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية.

ثُم ألقى أبوزريبة، كلمة خلال الحفل، رحب فيها بالحضور والمشاركين في ورشة العمل. مؤكدا أن الحكومة الليبية ووزارة الداخلية تُعطي أهمية قصوى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد أيضًا أن مثل هذه الدورات والندوات وورش العمل تعكس التزام الحكومة ووزارة الداخلية بدعم العملية الانتخابية والسعي لتعزيز ثقافة الأمن الانتخابي وتوفير بيئة آمنة ومنصفة لإجراء الانتخابات، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ونزاهة.