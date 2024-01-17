أبوزريبة يؤكد الالتزام بتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

حضر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأربعاء، بمسرح الطفل بمدينة بنغازي، رفقة وكيل الوزارة، فرج اقعيم، حفل اختتام ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وإدارة تأمين وحماية الانتخابات، تحت عنوان “الأمن الانتخابي والعنف الانتخابي”، بمشاركة واسعة من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلين من أقسام الطفل والأسرة في المنطقة الشرقية والجنوبية، وذلك بمختلف التخصصات ذات الصلة.

وألقى مدير إدارة العمليات الأمنية، اللواء جمال العمامي كلمةً خلال الحفل أوضح فيها أهمية الورشة في تأمين العمليات الانتخابية وإعداد المناخ الآمن للمواطنين لممارسة حقهم في التصويت، مؤكداً على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية.

ثُم ألقى وزير الداخلية، كلمةً رحّب فيها بالحضور والمشاركين مؤكداً أن الحكومة الليبية ووزارة الداخلية تُعطي أهمية قصوى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأنّ مثل هذه الدورات والندوات وورش العمل تعكس التزامُهما بدعم العملية الانتخابية والسعي لتعزيز ثقافة الأمن الانتخابي وتوفير بيئة آمنة ومنصفة لإجراء الانتخابات، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية ونزاهة.