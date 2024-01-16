وقفة للصحفيين في غزة احتجاجاً على استهداف إسرائيل لزملائهم

شارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين، الاثنين، في وقفة احتجاجية جنوب قطاع غزة، رفضاً لاستمرار استهداف الجيش الإسرائيلي الصحفيين في القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، بأن العشرات من الصحفيين نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى الكويتي في مدينة رفح أقصى جنوبي القطاع.

ورفع الصحفيون المشاركون بالوقفة لافتات كتب على بعضها: “التغطية مستمرة ولن تتوقف”، و “لا لإسكات صوت الحقيقة”.

وخلال إلقائه كلمة الصحفيين، قال محمد أبو ناموس (مراسل قناة الغد)، إن الصحفيين “يستنكرون محاولات الاحتلال الإسرائيلي لطمس الحقيقة والاستهداف المتعمد للصحفيين”.

وأضاف أبو ناموس، أن “الاحتلال يحاول منع الطواقم الإعلامية من فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “نحن مازلنا في الميدان ولن نغادره وسنواصل تغطية الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني بغزة”.

وجاءت الوقفة بعد ساعات على مقتل مصور قناة “الغد” شمالي قطاع غزة يزن الزويدي في قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد قتلى الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة إلى 118 صحفياً، بعد مقتل الزويدي في قصف إسرائيلي شمالي القطاع.