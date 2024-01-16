وزير الخارجية الصيني: علاقاتنا مع تونس في تطور

قال وزير الشؤون الخارجيّة الصيني وانغ يي، الاثنين، أن العلاقات مع تونس تشهد تطورا، مؤكدا الحرص المشترك على بذل الجهود، وتعميق التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال حضوره حفل تدشين مقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدوليّة بتونس العاصمة الممول من الصين، أثناء الزيارة التي يؤديها إلى تونس في الفترة من 14 إلى 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقال وانغ يي، إنّ “العلاقات بين البلدين تشهد تطوّرا، وتونس والصين وعلى مدى 60 سنة، عملتا سويّا لتعزيز التعاون الثنائي”.

وأكّد أهمية “الحرص المشترك على بذل الجهود وتعميق التعاون المتبادل في تعزيز للعلاقات الثنائية”.

وأوضح أن “المستقبل المشترك للبشريّة وترابط المصالح المشتركة، يتطلبان من كلّ الدول تجاوز الخلافات، والدعوة إلى التعددية القطبية العالمية والعولمة الاقتصادية المستديمة” .

بدوره، قال وزير الشؤون الخارجيّة التونسي نبيل عمّار، في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، إنّ “تدشين هذه المنارة العلمية، وبقدر ما يعكسه من حرص على مزيد الارتقاء بأداء الدبلوماسية التونسية وتطوير مردوديتها، فإنه يمثّل جسرا للتواصل مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة”.

ويؤدي وزير خارجية الصين الشعبية زيارة إلى تونس، بالفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري، يرافقه فيها نائبا وزيري الشؤون الخارجية والتجارة، ونائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي وعدد من الكوادر الصينية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية ، فإن الأكاديمية ممولة من قبل الحكومة الصينية بمبلغ ناهز تقريبا 88.5 مليون دينارا (29.3 مليون دولار)، وتهدف إلى تأهيل دبلوماسيين لمواكبة مستجدات العلاقات الدولية ومقتضيات الدبلوماسية الجديدة، كما ستؤمّن الأكاديمية التأهيل لدبلوماسيين من بلدان شقيقة وصديقة.