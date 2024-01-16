وزارة الصحة تبحث توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الطب العالمي بمصر

أخبار ليبيا 24

أوفدت وزارة الصحة لجنة لزيارة المركز الطبي بمصر، من أجل التعرف على إمكانات المركز وجاهزيته، وتوافر شروط بناء شراكة استراتيجية ومد جسور الثقـة والتواصل الإيجابي بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ومركز الطب العالمي التابع لوزارة الدفاع بمصر.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، إن الزيارة تأتي من أجل الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات المهنية والعلمية بين المركز الطبي العالمي، والمراكز الطبية في ليبيا، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة لتطوير المراكز الطبية في ليبيا للعام الجاري، والتي تم اعتمادها من نائب رئيس مجلس الوزراء-وزير الصحة رمضان أبوجناح.

وأوضح وكيل الوزارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطين العلاجات الطبية المعقدة في مجال التشوهات الخلقية للعمود الفقري، وجراحات الأعصاب، وجراحات الشرايين، عبر استضافة الأساتذة الزوار من المركز الطبي العالمي داخل المراكز الطبية في ليبيا، لإجراء العمليات الجراحية وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل وخارج ليبيا.

وكان وزير الصحة وقّع في الثامن والعشرين من مارس عام 2022، مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية والمركز الطبي العالمي، لتكون المرجعية الأساسية لأي تعاقدات وبرامج توأمـة وبروتوكولات علاجية مشتركة من شأنها أن تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتوطين الخـدمات العلاجية بالداخل وفق نقاط فرز طبية مشتركة بين الجانبين بما يعكس أكبر قدر مـن المعرفة العملية والتدريب العملي ومشاركة البيانات واستنباط الإحصاءات والمؤشرات التي يتم استثمارها في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بخدماته.