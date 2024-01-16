غوتيريش: أعداد القتلى المدنيين بغزة على مدار 100 يوم “غير مسبوق”

16 يناير، 2024 8:42 م
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إن “أعداد القتلى المدنيين بغزة على مدار 100 يوم غير مسبوق في أي صراع منذ توليت منصبي، ومعظم القتلى من النساء والأطفال”.

وأضاف غوتيريش، في مؤتمر صحفي حول الوضع في الشرق الأوسط: “لا شيء يبرر العقاب الإسرائيلي الجماعي للشعب الفلسطيني”.

وأعلن “ارتفاع عدد قتلى موظفي الأمم المتحدة في غزة إلى 152”.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد على طول “الخط الأزرق” على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وشدد أن “أعداد القتلى المدنيين بغزة على مدار 100 يوم غير مسبوق في أي صراع منذ توليت منصبي، ومعظم القتلى من النساء والأطفال”.

16 يناير، 2024 8:42 م
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