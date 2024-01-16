طقس مائل للاستقرار على أغلب المناطق وأمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء مائل للاستقرار على أغلب المناطق الغربية والجنوبية بينما تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال المركز في نشرته اليومية إن درجات الحرارة ستشهد زيادة بسيطة منتصف النهار بداية من يوم الغد حتى نهاية الأسبوع خاصة على مناطق غرب ليبيا.

ونوه أنه من المتوقع ان تتأثر مناطق شمال ليبيا بداية الأسبوع القادم بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وتكاثر للسحب، وسنوافيكم بتفاصيل أكثر في نشرات قادمة.