سنتكوم تعلن ضبط أسلحة إيرانية ببحر العرب متجهة لـ”الحوثي”

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الثلاثاء، ضبطها قبل أيام أسلحة إيرانية في المياه الدولية لبحر العرب كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت “سنتكوم” في بيان على منصة إكس: “في 11 يناير/ كانون الثاني 2024، وأثناء إجراء عمليات تحقق، قامت قوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية بمصادرة مركب شراعي ليلا، كان يقوم بنقل غير قانوني لمساعدات فتاكة مقدمة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن”.

وأوضحت أن الأسلحة الإيرانية تعد “جزءا من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد سفن الشحن التجاري الدولي”.

وأضافت أن “عملية صعود معقدة على متن مركب شراعي نفذتها قوات البحرية الأمريكية العاملة على متن سفينة (ESB 3) مدعومة بمروحيات ومسيرات قرب ساحل الصومال في المياه الدولية لبحر العرب”.

ونشرت القيادة الأمريكية صورة للمركب الشراعي وجزء من الأسلحة المضبوطة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من إيران أو الحوثيين بشأن ما ورد في بيان “سنتكوم”.

وأوضحت “سنتكوم” أن الأسلحة المضبوطة تشمل “مكونات لصواريخ باليستية وصواريخ كروز إيرانية الصنع”.

كما تشمل العناصر المضبوطة “أجهزة دفع وتوجيه ورؤوس حربية للصواريخ الحوثية الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز المضادة للسفن ومكونات المرتبطة بالدفاع الجوي”.

وقالت إن التحليل الأولي للعملية يشير إلى أن “الحوثيين استخدموا (سابقا) الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر”، وفق البيان.

وأشارت إلى أن هذه هي “أول عملية ضبط لأسلحة متقدمة وفتاكة زودتها إيران للحوثيين منذ بداية هجماتهم على السفن التجارية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023”.

وشددت على أن “توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين في اليمن، ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216”.

وقالت القيادة الأمريكية إن قواتها البحرية “اعتبرت المركب الشراعي غير آمن وقامت بإغراقه”.

وأوضحت أن طاقم المركب الشراعي البالغ عددهم 14 فردا، يتم التصرف بحقهم وفقا للقانون الدولي، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقالت “سنتكوم” إن اثنين من قواتها المشاركة بشكل مباشر في العملية “فقدوا في البحر”.

وأوضح الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنهم يجرون “بحثا شاملا” عن المفقودين