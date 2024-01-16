حوض الحمادة واتفاقيات قطاع النفط على طاولة النقاش بين “شكشك” و “بن قدارة”

أخبار ليبيا 24

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وأعضاء مجلس الإدارة لبحث عدة موضوعات تتعلق بقطاع النفط في ليبيا.

تناول الاجتماع ملاحظات الديوان حول مشروع حقل الحمادة للغاز (NC7)، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جهات أجنبية، هذا واستعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات الخدمية والإنتاجية، عبد الباسط جبوع، تقييم الديوان لأداء المؤسسة والشركات التابعة لها، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة والمشروعات الاستراتيجية.

وأكد رئيس الديوان على ضرورة التحقق من ملاءمة المشروعات وجدواها، مشددًا على أهمية الشفافية والإفصاح. من جهته، شدد رئيس المؤسسة على أن الاستثمار في مشروعات النفط يحتاج إلى تمويل ضخم، مشيرًا إلى البحث عن استثمار أجنبي مستقر.

وتم بحث الالتزامات القائمة على المؤسسة، بالإضافة إلى اتفاقيات تطوير حقلي الغاز، ومشروع مصفاة الجنوب، ومشروع مصفاة راس لانوف، حيث تم التأكيد على التزام المؤسسة بمراجعة وتنفيذ توصيات الديوان.