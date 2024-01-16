توزيع صكوك تعويضات على 400 عائلة من متضرري فيضان درنة

أخبار ليبيا 24

وزعت لجنة الحصر والتعويضات بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، صكوك تعويضات على 400 عائلة من متضرري فيضان درنة.

وقالت الحكومة، إن وكيل عام وزارة الحكم المحلي – رئيس لجنة الحصر والتعويضات، أبو بكر الزوي رفقة آمر المنطقة العسكرية الفريق باسط بوغريس، قام بتوزيع الدفعة الرابعة عشر من صكوك التعويضات لعدد 400 عائلة من العائلات التي تضررت منازلها نتيجة إعصار دانيال بمدينة درنة، والمشمولة ضمن قوائم الحصر.

وأضافت، أن الوكيل أكد استمرار اللجنة في عملية توزيع الصكوك على العائلات المتضررة بشكل متواصل حتى ضمان وصولها لكافة المتضررين.