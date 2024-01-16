تصادم بين طائرتين في اليابان

16 يناير، 2024 2:32 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة كاثاي باسيفيك اليابانية للطيران اليوم الثلاثاء بن طائرة تابعة للخطوط الكورية صدمت إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.

وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم (16 يناير) ، وفق وكالة فرانس برس للأنباء.

وأضافت: “صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم”.

16 يناير، 2024 2:32 م
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