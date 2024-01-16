باتيلي والسفير الروسي يبحثان الوضع السياسي في ليبيا

16 يناير، 2024 2:39 م
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أخبار ليبيا 24

ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع بالسفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد، يوم أمس الإثنين، بحسب بيان لباتيلي على موقع “إكس”.

وأكد المبعوث الأممي اتفاقهما على الضرورة الملحة لانخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية.

وفي وقت سابق الإثنين ناقش باتيلي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، الوضع المقلق السائد في ليبيا.

وفي نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

 

16 يناير، 2024 2:39 م
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