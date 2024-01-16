القبض على إمراه تستخدم ابنتها في بيع الممنوعات في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية، القبض على إمراه ليبية في طرابلس تقوم بترويج المخدرات وتستخدم في فتاتين إحداهما ابنتها قاصر.

بعد ورود معلومات عن إمراه ليبية تقوم بترويج المخدرات نوع الحشيش فى منطقة حي الأندلس وتستخدم فتاتين إحداهما ابنتها قاصر تبلغ من العمر 13 عاما وفتاة أخرى.

ومن خلال جمع المعلومات عنهم وفى كمين محكم تم القبض على الفتاتين متلبستين في عملية بيع وشراء ومن خلالهما أعترف ان الكمية التي تم القبض عليها عندهم من مخدر الحشيش، لي أم الفتاة القاصر التي تقوم باستخدامهما في ترويج مخدر الحشيش، حيث تم القبض عليها متلبسا.

وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إحالتهم للنيابة المختصة .