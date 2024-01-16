الصليب الأحمر: الأعمال العدائية بغزة أدت لقتل عشرات الآلاف

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، إن الأعمال العدائية المكثفة بقطاع غزة المكتظ بالسكان تسببت على مدار 100 يوم في “قتل عشرات الآلاف وإحداث تدمير غير مسبوق”.

جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة الدولية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وأوضح البيان أن “الأعمال العدائية المكثفة على مدار 100 يوم، في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان حول العالم (غزة)، تؤدي إلى قتل عشرات الآلاف، وإحداث تدمير بشكل لم يسبق له مثيل”.

وأكدت اللجنة الدولية أنه “في غزة، رجال ونساء وأطفال وشيوخ يدخلون عام 2024 محاطين بالركام واليأس”.

وأضاف البيان: “لقد تيتم عدد لا يُحصى من الأطفال، فقدوا مدارسهم التي يتعلمون ويلعبون فيها، ولا طعام كاف لهم، ولا مياه شرب أو رعاية طبية، ولا كهرباء لإضاءة عتمة لياليهم”.

وأشار إلى أن “أعداداً لا حصر لها من الأُسر فقدت منازلها، ولم يعُد لها مكان للعودة إليه، حيث يقضي آلاف الأشخاص في غزة والضفة الغربية أيامًا وليالي يتساءلون عن مصير أحبائهم الذين فُقدوا وعن أماكن تواجدهم”.

وطالب الصليب الأحمر ببذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، والعاملين في المجال الطبي والمرافق الطبية، واستعادة الخدمات المنقذة للحياة.