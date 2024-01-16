السفارة اليابانية تعيد فتح مكتبها في طرابلس بعد غلقه منذ عشر سنوات

أخبار ليبيا 24

أعادت، سفارة اليابان لدى ليبيا، فتح مكتبها بطرابلس ومباشرة عملها بالأراضي الليبية. وقالت السفارة، في بيان، إنها تمكنت أخيرًا وعن طريق الدعم اللامحدود من نظرائنا الليبيين وعزيمة اليابان القوية، من تحقيق هدفها المتمثل في معاودة نشاط اليابان الدبلوماسي في ليبيا التي غادرتها منذ 2014.

وأوضحت السفارة، أن إعادة افتتاح مكتبها في طرابلس تمّ يوم الإثنين 15 يناير 2024.

وأشارت السفارة إلى عمق العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا واليابان، والتي تمتد منذ عام 1957، وتطوير التعاون الثنائي الراسخ في مختلف الصعد والمجالات ذات الاهتمام المشترك وتأسيسًا على الأرضية الصلبة القائمة حاليًا.

وقالت السفارة، إن اليابان تتعهد بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى وأعمق المستويات على الإطلاق.

وأوضحت السفارة، أنّه وفي الوقت الراهن، فإنها تعود للعمل بحجم محدود وأنشطة محدودة.

وذكرت، أنّه سيتم إكمال إجراءات التأشيرة بسفارات اليابان وقنصلياتها العامة في تونس أو مصر أو تركيا (إسطنبول).