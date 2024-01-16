الدبيبة يدعو الأوقاف لمحاربة الفتن بين الليبيين وكافة القضايا المجتمعية الهدّامة

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى محاربة الفتن بين الليبيين وكافة القضايا المجتمعية الهدّامة.

واجتمع الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، مكوّنات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية من إدارات ومكاتب وفروع، بحضور رئيس الهيئة محمد العباني.

وأكد الدبيبة ضرورة توحيد كلمة الليبيين من أجل رفعة الإسلام وبناء الوطن، وأن يكون الحوار والنقاش بين كافة المهتمين بالشؤون الإسلامية مبدأً نلتقي عليه جميعا.

وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بمحفظي القرآن الكريم والأئمة والقيّمين، والمساجد ومراكز التحفيظ، وأن تكون مكتملة الخدمات لتساعد المواطنين في أداء فرائضهم.

وأكد ضرورة التعاون لمحاربة الفتن بين الليبيين وكافة القضايا المجتمعية الهدّامة من خلال دور الهيئة.

ووجّه الدبيبة بتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة أملاك الدولة والهيئة، لحصر كافة الأوقاف والعمل على المحافظة عليها.

وقدم رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد العباني، خلال الاجتماع، موقفا حول نشاط الهيئة خلال العام 2023، وخطة العام الجاري، إلى جانب عمل اللجان المختصة التابعة للهيئة.

كما قدّم العباني موقف تنفيذي بشأن طباعة وتوريد الطبعة الثانية من مصحف الأوقاف الليبية، والصعوبات التي تواجه عقارات الوقف، والاعتداءات عليها، وخطة الهيئة لصيانة المساجد وتطويرها، إلى جانب تنسيق الجهود بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم ومصلحة أملاك الدولة والشركة العامة للكهرباء.