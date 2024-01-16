الباعور يبحث مساعي فتح المجال الجوي بين ليبيا واليونان

أخبار ليبيا 24

بحث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، يوم أمس الإثنين، مساعي فتح المجالات الجوية بين ليبيا واليونان.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر الوزارة في طربلس مع سفير اليونان لدى ليبيا نيكولس جار لدنيز، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية استمرار عقد اللقاءات التشاورية والعمل المشترك، من أجل تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.