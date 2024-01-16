ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار

16 يناير، 2024 2:29 م
0 0

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية تباينا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفض سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.66 دينار على الترتيب.

16 يناير، 2024 2:29 م
0 0

المزيد من الأخبار

إنفوغرافيك| تعرف على تسوية الأوضاع الوظيفية لكادر وزارة التربية والتعليم خلال 2023

16 يناير، 2024 1:59 م

إنفوغرافيك| تعرف على الإنفاق العام للدولة الليبية خلال 2023

16 يناير، 2024 1:56 م

وزارة الصحة تبحث توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الطب العالمي بمصر

16 يناير، 2024 11:11 ص

طقس مائل للاستقرار على أغلب المناطق وأمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر

16 يناير، 2024 10:34 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى