إجراء “35” عملية قلب مفتوح للأطفال بطبي بنغازي

16 يناير، 2024 10:43 ص
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أخبار ليبيا 24

أكدت رئيسة قسم الأطفال بمركز بنغازي الطبي، ”نعيمه قوبعة ” إجراء “35” عملية قلب مفتوح للأطفال يعانون من أوضاع صحية حرجة وأخرى متوسطة الخطورة.

وأوضحت الدكتورة ” قوبعة ” أن العمليات أجريت تحت إشراف وفد طبي زائر تابع لجمعية نوفاك لجراحة قلب الأطفال بالتعاون مع أطباء مركز بنغازي الطبي.

ونوهت رئيسة قسم الأطفال أن قائمة الأطفال المحتاجين لعمليات القلب المفتوح لا تزال كبيرة وقالت سنستمر في إجراء أكبر قدر ممكن من العمليات لتخفيف معاناة الأطفال المحتاجين لهذه العمليات.

وأشارت الدكتورة ” قوبعة ” أن الأطقم الطبية تتابع الأوضاع الصحية للأطفال الذين خضعوا لعمليات القلب المفتوح بشكل عام وبمتابعة وعناية خاصة للحالات الحرجة وقالت نتطلع أن نتائج طيبة للعمليات وتحسن ملحوظ في الحالة الصحية للأطفال.

16 يناير، 2024 10:43 ص
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