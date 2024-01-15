وزارة الصحة تبحث إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة الوشكة

أخبار ليبيا 24

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة، سعد الدين عبد الوكيل، مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة – عضو لجنة الترتيبات الأمنية بلجنة 5+5 اللواء محمود سعيد، مشروع إنشاء مستشفى للطوارئ والحوادث بمنطقة الوشكة، والذي طرح في اجتماع لجنة الترتيبات الأمنية المنعقد في بروكسل.

واستعرض وكيل وزارة الصحة رؤية الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لإنشاء مستشفى يقدم خدمات متنوعة من خدمات الطوارئ الطبية، وحوادث الطرق، لتوفير رعاية طبية شاملة وعاجلة للحالات المرضية والإصابات الخطيرة، للمواطنين على طول الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت والذي يمتد لأكثر من (200) كيلو متر، من خلال نظام متكامل وسلس.

كما سيتم تزويد المستشفى بأطقم طبية مؤهلة وتقنيات طبية متطورة في مختلف أنواع حالات الطوارئ الطبية أو الأزمات الصحية العامة أو الإصابات.