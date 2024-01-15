هيئة التجارة البحرية البريطانية تؤكد إصابة سفينة من قبل الحوثي

أخبار ليبيا 24

أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة إحدى السفن في البحر الأحمر؛ بصاروخ قرب عدن اليمنية.

كما أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صاروخ كروز مضاد للسفن باتجاه إحدى سفنها قبالة السواحل اليمنية، حسب ما أكدتهُ القيادة المركزية الأميركية.

والجدير بالذكر أن الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التي تشتبه في ارتباطها بإسرائيل إلى صعود تكاليف الشحن البحري، حيثُ أدتْ إلى وقف 8 من أكبر 10 شركات شحن في العالم مرور سفنها عبر البحر الأحمر حسب بياناتٍ نشرتها وكالة رويترز للأنباء.