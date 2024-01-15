مكتب استرداد أموال الدولة ومركز مكافحة الإرهاب يوقعان مذكرة تفاهم لاسترداد الأموال المحصلة بطرق غير شرعية

أخبار ليبيا 24

وقع مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، محمد المنسلي، ومدير المركز الليبي لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بشير، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وبحسب بيان منصة حكومتنا، اليوم الإثنين، تهدف المذكرة إلى استرداد الأموال المتحصل عليها بطرق غير شرعية.

واتفق الطرفان على توحيد القدرات المشتركة للمكتب والجهاز من أجل مواجهة التحديات الأمنية والمالية.