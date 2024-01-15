مطالبات دولية بفتح معابر آمنة في غزة لإيصال المساعدات

أخبار ليبيا 24

طالبت منظمات برنامج الأغذية العالمي الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف والصحة العالمية، بضرورة فتحِ معابر أخرى لإيصال المساعدات للمتضررين بأسرع وقتٍ ممكن.

بدوره حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن «خطر المجاعة يهدد غزة، التي تتعرض لهجوم إسرائيلي منذ أكثر من مائة يوم، مما يجعل الوضع الصعب بالفعل هناك كارثياً» على حد قوله.

من جهةٍ أخرى… بلغ عدد النازحين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر وحتى هذه اللحظة؛ بلغ نحو المليون.

الأمم المتحدة أوضحتْ في تقريرٍ أن محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، بعد تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، حسب تقريرها.